Parlamento recusa investigar negócios de Juan Carlos

O parlamento espanhol rejeitou, esta terça-feira, pela segunda vez em dois anos, um pedido para abrir uma investigação sobre os negócios do antigo rei de Espanha, Juan Carlos.A proposta apresentada pelo Podemos foi rejeitada pela Mesa de Deputados e sem sequer chegar ao plenário.As autoridades judiciais espanholas e o Ministério Público Suíço estão a investigar uma suposta doação de 65 milhões de euros do antigo monarca espanhol à sua ex-amante, Corinna Larsen.Suspeita-se que Juan Carlos tenha recebido 100 milhões de euros do governo da Arábia Saudita, em compensação pela concessão de um contrato milionário a um consórcio espanhol.