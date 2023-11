Nova vaga de calor extremo faz o Rio de Janeiro atingir sensação térmica de 50,5 graus

A nova vaga de calor extremo que assola o Brasil desde sábado fez várias cidades do país, entre elas as duas maiores, São Paulo e Rio de Janeiro, registarem este domingo, 12 de novembro, as temperaturas mais altas deste ano. No Rio, a sensação térmica, ou seja, o calor ou o frio que as pessoas realmente sentem no corpo, atingiu 50,5 graus.Esse calor abrasador foi registado às 13h50 na Estação Meteorológica de Irajá, na zona norte da capital fluminense. A temperatura oficial, medida nos termómetros da edilidade, protegidos em ambientes fechados e mais frescos, era a essa hora de 42,5 graus, mas, além do recorde verificado em Irajá, a sensação térmica por toda a cidade não ficava abaixo dos 48 graus.São Paulo, a maior cidade do Brasil, também teve este domingo um calor insuportável, ainda mais que, ao contrário do Rio, a capital paulista não tem mar próximo e é uma verdadeira selva de prédios e de alcatrão, que aumentam ainda mais a sensação térmica. Oficialmente, São Paulo registou este domingo uma média de 36,9 graus, a temperatura mais elevada do ano e a mais alta num mês de novembro desde 2004, mas em bairros da zona leste a sensação térmica ficou muito perto dos 44 graus.O calor severo, com temperaturas entre 5 e 15 graus acima da média, vai continuar e até mesmo intensificar-se. Esta segunda-feira, 13, a previsão para São Paulo é de 38 graus, chegando a 40 perto do fim de semana, e a 45 ou até mesmo 47 graus em cidades do interior do estado e em cidades de outros estados, particularmente da região centro-oeste, já geralmente mais quentes.Em algumas cidades, como na capital paulista, tendas de atendimento de emergência foram montadas em pontos estratégicos, distribuindo água fresca, frutas e bonés, e prestando atendimento médico em casos mais graves. Os estados onde a nova vaga de calor extremo deve ser mais intensa são São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba.