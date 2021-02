Nova variante britânica "vai varrer o mundo" e tornar-se a estirpe dominante da Covid-19, afirma especialista

Sharon Peacoc, especialista em microbiologia e professora britânica, afirma que esta nova variante, detetada no Reino Unido e em mais 50 países, tem fortes probabilidades de "varrer o mundo", prevendo ainda que esta se tornará a variante dominante em todo o mundo.





A estirpe britânica da Covid-19 desencadeou uma terceira vaga mais agressiva em vários países, nomeadamente em Portugal onde esta variante se tornou dominante, mas pode ser menos infecciosa que outra, a B117, que está a preocupar os especialistas britânicos.De acordo com os meios de comunicação britânicos, a variante B117, detetada originalmente em Kent, está a gerar ainda mais preocupação visto que será 70% mais infecciosa que a anterior.A chefe do programa de vigilância genética da Covid-19 no Reino Unido adianta ainda, de acordo com as suas previsões, que a batalha contra o vírus vai durar pelo menos uma década devido a estas mutações."Uma vez controlado [o vírus] ou se sofrer mutações para deixar de ser virulento - provocando doenças -, poderemos parar de nos preocupar. Mas, olhando para o futuro, eu acho que vamos fazer isto durante anos. Daqui a 10 anos ainda o vamos fazer, na minha opinião", explicou.Existem atualmente cinco "variantes preocupantes" do vírus que causa a Covid-19. Três foram identificadas no Reino Unido, outra é a variante brasileira e há ainda a variante sul-africana.A investigação às diferentes variantes está a decorrer.