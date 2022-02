Nova variante de HIV altamente infeciosa descoberta na Holanda

O estudo publicado esta quinta-feira na revista "Science", mostrou que os pacientes infectados com o que chamam de "variante VB" tinham níveis 3,5 a 5,5 vezes mais altos do vírus no sangue do que aqueles infectados com outras variantes, bem como um sistema imunológico a enfraquecer rapidamente.







"Não há motivo para alarme com esta nova variante viral", disse o epidemiologista de Oxford Chris Wymant, principal autor do artigo, em entrevista à AFP.



Foi descoberta na Holanda uma nova variante altamente infecciosa de HIV e que faz com que as pessoas adoeçam duas vezes mais rápido do que as versões atuais do vírus.Há pelo menos 109 pessoas infetadas com a nova variante, de acordo com investigadores da Universidade de Oxford.