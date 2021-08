Nova Zelândia em confinamento geral por três dias após registar primeiro caso de Covid-19 em vários meses

A Nova Zelândia, um dos países com mais sucesso no combate à pandemia de covid-19, diagnosticou esta terça-feira o primeiro caso local em vários meses, o que vai levar a novas medidas para travar a transmissão.

As autoridades de saúde informaram que o doente infetado foi detetado em Auckland, a cidade mais populosa do país, com 1,7 milhões de habitantes, não tendo ligação conhecida ao exterior. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou que para esta região será decretado um confinamento geral de sete dias e para o resto do país um confinamento de três dias para evitar um possível surto.

País que continua a praticar a política de zero casos na luta contra a a pandemia.