Novato republicano surpreende nas eleições para governador na Virgínia

Menos de um ano depois de conquistar o controlo do Congresso, o Partido Democrata, do presidente Joe Biden, viveu na terça-feira uma jornada eleitoral para esquecer. Na Virgínia, Glenn Youngkin, que nunca exerceu um cargo político, foi eleito governador, batendo o democrata Terry McAuliffe, antigo governador daquele estado. E em Nova Jérsia, o governador democrata Phill Murphy foi surpreendido por uma elevada votação no republicano Jack Ciattarelli, que mantinha esta quarta-feira ainda o nome do vencedor em suspenso num estado tradicionalmente democrata.









Os resultados surpreendem, desde logo porque um e outro estados foram vencidos com facilidade por Biden há um ano: na Virgínia venceu com 10% de vantagem sobre Trump, e em Nova Jérsia com 16% de vantagem. A subida republicana, após cinco anos de derrotas no mandato de Trump, é um claro sinal de alerta para Biden e para os democratas, pois pressagia uma possível derrocada nas eleições intercalares de 2022 para o Congresso. Na memória estão as vitórias republicanas de 2009 nesses dois estados ‘democratas’, às quais se seguiria, em 2010, a conquista republicana da Câmara de Representantes.

Asiática vence em Boston



A democrata Michelle Wu, de 36 anos, tornou-se a primeira pessoa de cor e a primeira asiática eleita ‘mayor’ de Boston.





Negro e ex-polícia eleito







O antigo capitão da polícia de Nova Iorque Eric Leroy Adams, um democrata, foi eleito 'mayor' da cidade, sendo somente o segundo negro a presidir à câmara da 'Grande Maçã'.

Outra derrota na Virgínia



Os republicanos eliminaram 10 assentos de desvantagem na Câmara de Delegados da Virgínia, onde poderão ficar com 50 delegados, igualando os democratas.