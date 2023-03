Novo CEO da Starbucks vai trabalhar como barista nas lojas todos os meses

O novo CEO da Starbucks, Laxman Narasimhan, afirmou que vai trabalhar como barista nas lojas da Starbucks, uma vez por mês.Narasimhan tornou-se oficialmente o chefe executivo da cadeia de café esta segunda-feira, mas já trabalha na empresa de há vários meses: tornou-se CEO interino em outubro e, desde então, tem passado tempo a conhecer a empresa, tendo obtido uma certificação de barista, o que requer 40 horas de formação em lojas."Os meus últimos seis meses na empresa foram a aprender a cultura especial que existe na Starbucks", escreveu Narasimhan numa carta aos funcionários da empresa, esta quinta-feira divulgada, à qual o CNN Business teve acesso."Convosco experimentei todos os aspetos do negócio, para aprender o que realmente significa usar o avental verde. Receberam-me nas nossas lojas, treinaram-me para ser barista, tudo para me ajudarem a compreender profundamente o que fazemos, como o fazemos, e os desafios e oportunidades com que nos deparam", escreveu Narasimhan."Para nos manter perto da cultura e dos nossos clientes, bem como dos nossos desafios e oportunidades, tenciono continuar a trabalhar nas lojas durante meio dia, todos os meses".Na carta, Narasimhan discutiu também como planeia continuar o plano de reinvenção, delineado pelo CEO anterio. A Starbucks fez investimentos em mais de mil milhões de dólares, destinados a atualizar formações, melhorar o equipamento, aumentar salários e acrescentar outros benefícios para os empregados não sindicalizados, entre outras coisas para ajudar a modernizar a marca e torná-la mais relevante.