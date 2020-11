O novo confinamento em Inglaterra pode durar mais do que as quatro semanas previstas se as taxas de infeção do novo coronavírus não caírem suficientemente depressa, disse este domingo o ministro do Conselho de Ministros britânico, Michael Gove.

O confinamento anunciado no sábado pelo primeiro-ministro Boris Johnson deverá vigorar entre a próxima quinta-feira e 02 de dezembro.

Johnson diz que é necessário impedir que os hospitais fiquem sobrelotados por pacientes com covid-19 dentro de semanas.