Novo naufrágio no Mediterrâneo deixa 100 pessoas desaparecidas

Guarda Costeira da Líbia resgatou das águas 14 pessoas que viajavam em navio cheio de migrantes

13:47

A guarda costeira líbia alertou esta sexta-feira que mais de 100 imigrantes estão desaparecidos no mar, depois de a embarcação em que viajavam ter naufragado ao largo da costa da Líbia.

As autoridades do país africano conseguiram resgatar das águas 14 pessoas, disse um porta-voz, Ayoub Gassim, à agência Associated Press, acrescentando não saber o número preciso de pessoas que estavam na embarcação.



O naufrágio ocorreu a leste da capital líbia, Tripoli, disse.

Os restantes desaparecidos terão poucas hipóteses de ter sobrevivido a mais uma tragédia com migrantes no Mediterrâneo.

Esta sexta-feira, os líderes europeus acordaram novas medidas de combate à imigração ilegal, que passam pelo estabelecimento de centros de desembarque. Países como a Líbia vão ser apoiados para fazer a triagem dos que tentam entrar na Europa.



A Líbia é um importante país de trânsito de migrantes que fogem de conflitos ou da miséria em países da África subsariana ou do Médio Oriente e tentam chegar à União Europeia (UE).

Os traficantes de pessoas exploram a desordem instalada no país desde o fim do regime de Muammar Kadhafi, em 2011.