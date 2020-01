Novo vírus que fez vários mortos na China já chegou aos Estados Unidos

O novo vírus da China que já provocou vários mortos e que tem deixado o Mundo em alerta, já terá chegado aos Estados Unidos, segundo avança a CNN.Os Centros de Controle de Prevenção de Doenças dos EUA deverão anunciar durante esta terça-feira que o primeiro caso de coronavírus Wuhan foi reportado no estado de Washington, segundo avançou fonte federal à CNN.A imprensa internacional avança que o infetado com este vírus é um cidadão americano que viajou para uma região afetada na China.Pelo menos 300 pessoas já foram infetadas com este vírus e seis acabaram por morrer.