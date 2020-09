Novos casos de coronavírus disparam em Espanha: Há mais 8959 infetados e 40 mortos

Espanha contabilizou esta quinta-feira 8.959 novos casos de covid-19, um aumento de quase 400 em relação a quarta-feira, elevando para 488.513 o número de infetados desde o início da pandemia, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

O país tem mais 40 mortes com a doença notificadas nas últimas 24 horas, menos dois do que na quinta-feira, aumentando o total de óbitos para 29.234.

Madrid continua a ser a comunidade autónoma com o maior número de novas infeções, 3.077 nos números contabilizados esta quinta-feira, mais de um terço do total nacional.



Deram entrada nos hospitais com a doença desde quarta-feira, 1.067 pessoas, das quais 306 em Madrid, 149 na Andaluzia e 106 na Catalunha.



Tiveram alta do hospital 810 pessoas com o novo coronavírus o que significa que o número de internados está a aumentar, estando hospitalizadas 7.194 pessoas em todo o país.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 863 mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 1.829 em Portugal.



Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (41.514 mortos, mais de 338 mil casos), seguindo-se Itália (35.507 mortos, mais de 272 mil casos), França (30.686 mortos, mais de 293 mil casos) e Espanha (29.234 mortos, mais de 488 mil casos).