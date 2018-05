Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Número de estradas bloqueadas no Brasil diminui

Abastecimento vai demorar 10 dias a voltar à normalidade.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 08:05

Ao sétimo dia de greve dos camionistas contra o preço dos combustíveis, o Brasil registou este domingo uma redução no número de estradas bloqueadas e um tímido recomeço do abastecimento, mas os transtornos continuam para milhões de pessoas. Por todo o país os transportes continuaram parados e nos supermercados falta quase tudo.



A maior redução de bloqueios ocorreu em São Paulo, onde o novo governador, Márcio França, fez um acordo com os camionistas, garantindo-lhes descontos no diesel e redução de portagens quando os camiões circularem vazios. No resto do país, segundo o governo central, o número de estradas cortadas caiu, em média, 60%, mas os camionistas continuaram parados nas bermas das estradas que antes bloqueavam.



Escoltados pela Polícia e pelo Exército, camiões-tanque começaram a abastecer postos de gasolina em algumas cidades e levaram combustível para os principais aeroportos, mas ainda em quantidade insuficiente. Os bloqueios aos principais portos do país também foram reduzidos, mas, como os camionistas mantêm a greve, pouca coisa mudou.

Segundo a associação que representa os supermercados, mesmo que o abastecimento efetivo seja retomado esta segunda-feira, só daqui a 10 dias se voltará à normalidade.