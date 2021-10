Número de mortos em atentado contra mesquita xiita no Afeganistão sobe para 60

Pelo menos 60 pessoas morreram na sexta-feira no ataque suicida contra uma mesquita xiita no sul do Afeganistão , reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI), de acordo com a mais recente contagem, este sábado divulgada.

"Os mártires do ataque de ontem [sexta-feira] são agora 60 e os feridos 75. Alguns dos feridos estão em estado crítico", revelou este sábado à agência Efe um funcionário, sob condição de anonimato, da província de Kandahar, em cuja capital homónima ocorreu o ataque.

O ataque envolveu três atacantes suicidas e ocorreu ao início da tarde na Mesquita Imam-Bargah, o maior templo da minoria xiita na cidade de Kandahar, onde centenas de fiéis se reuniram para as orações de sexta-feira.