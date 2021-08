13 mortos e dezenas de feridos em explosões à porta do aeroporto de Cabul

Uma grande explosão no portão principal do aeroporto de Cabul, no Afeganistão, fez esta quinta-feira pelo menos treze mortos e dezenas de feridos, de acordo com fonte dos talibãs à Reuters. O desastre acontece 10 dias após os talibãs terem tomado o poder na capital.

Segundo a Reuters, que cita fontes norte-americanas, a explosão foi provocada por um bombista suicida.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021Há

First picture emerges: #HKIA pic.twitter.com/lnV2WY94gR — EsfandRoberts (@EsfandRoberts) August 26, 2021



Reportan explosión en el exterior del aeropuerto de Kabul. pic.twitter.com/AhAhQz2Ljl — Correo dela Axarquía (@correoaxarquia) August 26, 2021





Recorde que milhares de afegãos se aglomeram no aeroporto para fugir do seu país antes do final da ponte aérea para a evacuação do Afeganistão.

O ministro da defesa da Turquia disse que houve duas explosões à porta do aeroporto. Há relatos de militares norte-americanos entre os feridos.O Pentágono já confirmou o incidente através de uma publicação no Twitter. "Podemos confirmar uma explosão no exterior do aeroporto de Cabul", escreveu Kirby na rede social Twitter, acrescentando não dispor, por enquanto, de informações claras sobre a existência de vítimas.