Número de suicídios no Japão num mês foi superior ao de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia no país

Só no mês de outubro, o número de suicídios no Japão foi superior ao número de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia.A informação é avançada pelo governo japonês, que revela terem sido registados 2153 suicídios no mês passado. Naquele país, o número de mortes por coronavírus chegou aos 2087 esta sexta-feira.

O número de suicídios em outubro foi o mais elevado em mais de cinco anos, registando-se o maior aumento entre as mulheres. A justificação pode prender-se pelo facto das mulheres estarem a ser mais atingidas pela perda de rendimentos por causa da pandemia da Covid-19, uma vez que as indústrias da restauração e do turismo são das mais afetadas e simultaneamente as que mais mulheres empregam naquele país. Deixar de poder trabalhar para se dedicarem aos filhos (quando as escolas foram encerradas), poderá ser outro motivo apontado.