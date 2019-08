Munido com uma metralhadora AK-47, Patrick Crusius, de 21 anos, abriu fogo sobre quem se encontrava num supermercado da cadeia Walmart na cidade de El Paso, no estado norte-americano do Texas, no sábado. Matou 22 pessoas e feriu outras 25.

"Queria matar o maior número possível de mexicanos", confessou o homicida, confirmando as suspeitas das autoridades de que se tratava de um "crime de ódio".

Das 22 vítimas mortais, sete são mexicanas, segundo confirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros do México, Marcelo Ebrard. O FBI já tinha sublinhado que, desde o 11 de Setembro, os ataques terroristas nacionais já mataram mais norte-americanos do que os ataques perpetrados por grupos terroristas internacionais. E alertou para o facto de o terrorismo doméstico ser cada vez mais motivado pela ideologia da supremacia branca.

Entre as vítimas de El Paso já identificadas, há uma mãe que salvou o filho de dois meses ou dois avôs que protegeram as netas da rajada de balas disparada pelo supremacista Patrick Crusius.



Jordan e Andre Anchondo

O casal Jordan e Andre Anchondo estava no supermercado com o filho bebé de apenas dois meses quando foi alvejado mortalmente por Patrick Crusius.

Jordan, de 25 anos, tinha o filho nos braços e conseguiu salvá-lo. A irmã da vítima, Leta Jamrowski, revelou que Jordan protegeu o filho das balas com o próprio corpo. O bebé ficou com alguns ossos partidos na sequência da queda da mãe.

"Tendo em conta os ferimentos do bebé, eles [os médicos] dizem que a minha irmã devia estar a tentar protegê-lo", disse Leta. "Quando foi baleada, ela estava a segurá-lo e caiu em cima dele. É por isso que ele tem alguns ossos partidos. Ele sobreviveu porque ela deu, praticamente, a vida por ele".

Jordan e Andre eram pais de três filhos e tinham ido ao supermercado comprar material escolar para as crianças, após terem deixado a filha de cinco anos nos treinos da claque.

Segundo disse à Associated Press Koteiba Azzam, amigo de Andre Anchondo, o pai de família tinha dado um novo rumo à sua vida recentemente, depois de uma batalha contra o vício das drogas e de alguns problemas com a justiça.

Azzam acrescentou que Andre estava a trabalhar arduamente e a ter sucesso com o negócio de construções em granito e pedra que tinha começado em El Paso, e também estava prestes a terminar a construção da casa da família.





Jorge Calvillo

Jorge Calvillo, mexicano natural da cidade de Torréon, tinha ido visitar o filho, Luis, e a neta, Emily, a El Paso. Estavam no exterior do supermercado a angariar dinheiro para a equipa de futebol de Emily, que era treinada pelo pai, Luis. Quando o atirador abriu fogo, Jorge Calvillo apressou-se a proteger a neta e as outras raparigas e acabou por morrer baleado. Segundo um sobrinho de Jorge, Raul Ortega, Luis foi alvejado e encontra-se internado em estado crítico.





Leo Campos e Maribel Hernandez

Leo Campos e Maribel Hernandez tinham levado o cão à tosquia no sábado de manhã. Enquanto esperavam, foram às compras ao Walmart, onde acabariam por perder a vida. À CBS4, o irmão de Maribel Hernandez disse que percebeu que algo se passava quando recebeu um telefonema a dizer que Leo e Maribel não tinham ido buscar o animal de estimação. Um dos familiares conseguiu aceder ao GPS do veículo, que se encontrava no parque de estacionamento do supermercado. No domingo, a polícia notificou a família de Maribel da morte de ambos.

Javier Amir Rodriguez



Javier tinha 15 anos e estudava na Horizon High School. A morte do jovem foi confirmada à Associated Press por um familiar, Cesar Serrano.



David Johnson

David Johnson, de 63 anos, é outra das vítimas. Segundo a sobrinha, o homem protegeu a mulher e a neta de nove anos durante o tiroteio no supermercado.





Arturo Benavides

Veterano do exército, Arturo Benevides era também um conhecido condutor de autocarro da Sun Metro, a rede de transportes públicos de El Paso.

Sara Esther Regalado

Adolfo Cerros Hernández

Elsa Mendoza de la Mora

Gloria Irma Márquez

María Eugenia Legarreta Rothe

Ivan Manzano

Angelina Englisbee