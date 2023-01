Uma nuvem com uma forma rara, que causa uma ilusão ótica e leva as pessoas a pensarem que é um OVNI, apareceu esta quinta-feira na Turquia.Este fenómeno tem o nome de nuvem lenticular e aconteceu na cidade de Bursa, que se situa numa cadeia montanhosa, o que aumenta a probabilidade de que esta situação ocorra, de acordo com o canal de televisão britânico BBC.