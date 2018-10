Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O militar rebelde que se tornou político extremista. Conheça Bolsonaro, o novo presidente do Brasil

Polémico político brasileiro e inesperado fenómeno de popularidade foi eleito este domingo.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 22:17

O mais polémico político brasileiro e inesperado fenómeno de popularidade, o capitão na reserva e deputado de extrema-direita Jair Messias Bolsonaro nasceu em Glicério, estado de São Paulo, em 21 de março de 1955, numa família de italianos e alemães, que terá ainda remota ascendência portuguesa. Este domingo, tornou-se no novo presidente do Brasil.



Casou com Michele nove dias depois de ela ser contratada como secretária da Câmara de Deputados e tem cinco filhos de vários relacionamentos. Militarista ferrenho, defensor da ditadura e da tortura, Bolsonaro teve o primeiro contacto com o mundo militar aos 15 anos, ao fornecer ao Exército pistas sobre o paradeiro de Carlos Lamarca, famoso por comandar uma organização armada que lutava contra a ditadura.



Aos 18 anos entrou para a Academia Militar e, em 1977, formado paraquedista, iniciou a carreira militar, onde o seu temperamento explosivo lhe acarretou alguns percalços. Documentos dos Exército mostram que era considerado demasiado agressivo. Foi descrito pelo coronel Carlos Pellegrino como tendo "falta de lógica e de equilíbrio" na argumentação.



Em 1986, após escrever um artigo para a revista ‘Veja’ criticando os salários dos oficiais, foi preso por 15 dias e, em 1987, suspeito de participação num plano de rebelião, perdeu a patente e foi expulso.



Ilibado por um tribunal militar e recuperando a patente de capitão, passou à reserva para aproveitar a popularidade obtida com os protestos e entrou na política, sendo eleito vereador no Rio de Janeiro.



Em 1990 foi eleito deputado e desde aí foi reeleito outras seis vezes. Em 2016, ainda no Partido Social Cristão, um dos nove a que já pertenceu, anunciou a candidatura à presidência, que lançou oficialmente este ano pelo Partido Social Liberal.