Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O que precisa de saber sobre a Met Gala 2019

Um dos eventos mais esperados do ano realizou-se esta segunda-feira.

18:24

Esta segunda-feira, dia 6, realizou-se um dos eventos mais esperados do ano. A Met Gala é realizada por Anna Wintour, editora-chefe da Vogue. O Museu das Artes Metropolitanas, em Manhattan, Nova Iorque, foi o sítio eleito para que os famosos deslumbrassem com as suas roupas extravagantes.



Todas as celebridades são escolhidas por Anna, assim como o tema de cada exposição. Este ano, o extravagante voltou a destacar-se com o ensaio de Susan Sontag - "Notes On Camp" - que englobou tudo o que foge ao padrão normal da sociedade.



O ensaio de Susan foi baseado nos anos 60 e investiu em criar uma perceção exagerada do absurdo.



Lady Gaga, Harry Styles e Serena Williams foram os anfitriões deste tão esperado evento. Marcaram ainda presença grandes estrelas da Moda e de Hollywood, como Donatella Versace, Cara Delevingne, Beyoncé, Kim Kardashian, Marc Jacobs, Madonna e Kate Moss.



A participação na gala não tem qualquer custo se for uma celebridade convidada por Anna Wintour. Caso contrário, o preço da entrada ronda os 30 mil dólares - aproximadamente - 26 800 euros - por apenas uma mesa.



A Met Gala continua a marcar o mundo da moda e de ano para ano promete surpreender cada vez mais.