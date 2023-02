Objeto voador não identificado abatido pelos EUA sobre o Lago Huron

I’ve been in contact with DOD regarding operations across the Great Lakes region today.



The US military has decommissioned another “object” over Lake Huron.



I appreciate the decisive action by our fighter pilots.



A força aérea dos EUA abateu este domingo mais um objeto voador não identificado sobre o lago Huron, perto da fronteira entre os EUA e o Canadá. Trata-se do terceiro a ser abatido no espaço de uma semana e o quarto num mês.A notícia foi avançada pelo deputado Jack Bergman através de uma publicação no Twitter."Tenho estado hoje em contacto com o Departamento de Defesa relativamente a operações em toda a região dos Grandes Lagos. Os militares norte-americanos desativaram outro "objecto" sobre o Lago Huron. Aprecio a ação decisiva dos nossos pilotos de caça. O povo americano merece muito mais respostas do que nós temos", escreveu Bergman.De recordar que este sábado foi abatido um objeto voador não identificado em Yukon, no Canadá. As autoridades canadianas continuam à procura os vestígios do mesmo para o analisarem.