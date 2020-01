"Obrigado por tentarem o vosso melhor": Crianças enviam postais para os bombeiros australianos. Veja as imagens

Numa altura em que a Austrália está a ser consumida por centenas de incêndios florestais, várias crianças escreveram postais de agradecimento aos bombeiros pelos seus esforços incansáveis no combate às chamas.



Essas notas com elogios à coragem dos bombeiros voluntários foram divulgadas e nelas constam também desenhos dirigidos aos bombeiros vistos como "heróis".





A Austrália enfrenta um dos maiores infernos da história com centenas de fogos ativos e a previsão de uma onda de calor que poderá piorar ainda mais a situação antes do fim de semana.Milhares de moradores e turistas estão a ser retirados de uma zona de 250 quilómetros de extensão da costa sul de Sydney e a Marinha australiana prepara-se para salvar cerca de quatro mil pessoas que fugiram dos fogos para a praia e desde segunda-feira que aí se encontram presas.Esta será a maior evacuação de sempre do país.