Ofensiva talibã aperta cerco a Cabul no Afeganistão

Os radicais talibãs conquistaram a cidade afegã de Ghazni na noite de quinta-feira e esta quinta-feira somaram Herat e Kandahar, elevando para doze o número de capitais provinciais em seu poder, oito delas conquistadas em somente seis dias. Os avanços são um passo de gigante para tomar Cabul e derrubar o governo do presidente Ashraf Ghani.





A tomada de Ghazni e Kandahar, segunda maior cidade do país, deixa os radicais no controlo da estrada para Cabul, permitindo ligar as suas bases no Sul do país com a capital afegã. Além disso, os talibãs tinham já conquistado Puli Khumri, 200 km a norte de Cabul, pelo que agora controlam os acessos à capital pelo Sul e pelo Norte. E também pelo Oeste, devido à queda de Herat, terceira maior cidade afegã.