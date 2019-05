Oito mortos em operação policial no Rio de Janeiro

Vítimas eram suspeitas de ligação ao mundo do crime.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 18:22

Pelo menos oito pessoas morreram esta segunda-feira durante uma violenta ação da Polícia Civil (Judiciária) numa favela do chamado Complexo da Maré, na zona norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, todos os mortos eram suspeitos de ligação ao mundo do crime.

A operação incidiu principalmente na região conhecida como 'Vila do João', e deixou a população em pânico e no "meio de fogo" cruzado entre os agentes e criminosos.



Crianças e adolescentes da Orquesta 'Maré do Amanhã' que ensaiavam tiveram de se proteger como puderam no meio do intenso tiroteio, não sendo respeitadas nem pela polícia nem pelos supostos traficantes.

Além das oito mortes confirmadas até às 13h30 locais (17h30 em Lisboa) vários suspeitos tinham sido presos e a corporação informou ter apreendido armas de guerra e explosivos.



A ação desta segunda-feira, que contou com o reforço dos temidos helicópteros em voos rasantes, foi levada a cabo pela força de elite da corporação, a CORE, Coordenadoria de Operações Especiais, e visou prender fugitivos da justiça e combater o crime na região.

A polícia do Rio de Janeiro, onde estão incluídas a Polícia Civil e a Polícia Militar, têm-se destacado desde o início do ano por ser a que mais mata em todo o Brasil.



Um levantamento divulgado no final da semana passada mostra que pelo menos sete pessoas são mortas por dia pela polícia no Rio no decorrer ações em que, na versão oficial, houve resistência à prisão e confronto.