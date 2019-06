Oito mortos e três feridos graves em colisão violenta no Brasil

Hospital Clériston Andrade, na Bahia, onde se encontram estáveis.

perigosa - conhecida como Curva do Jacaré - culminado na violenta colisão.

O condutor do semirreboque, segundo um familiar, teve ferimentos graves e foi levado para o hospital, junto com outros dois feridos. O veículo transportava aves.

Já o motorista da carrinha, que era de uma empresa terceirizada, está entre os mortos.

Uma colisão entre um semirreboque e uma carrinha provocou esta quinta-feira oito mortos e três feridos na cidade da Bahia, no Brasil.De acordo com o jornal brasileiro Globo, as três vítimas que sofreram ferimentos graves tiveram de ser desencarcerados dos destroços dos veículos e encaminhadas para oAs vítimas mortais são quatro homens e quatro mulheres com idades entre os 19 e 46 anos, todos funcionários da JBS, uma empresa brasileira da indústria alimentar.Na origem do acidente poderá ter estado o piso molhado. Segundo o jornal brasileiro, o semirreboque terá invadido a via contrária numa zona considerada