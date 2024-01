Uma explosão de poeiras numa fábrica na província de Jiangsu, no leste da China, provocou esta madrugada oito mortos e oito feridos, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

A explosão ocorreu às 03h38 horas locais (19h38 de sexta-feira em Lisboa) e as operações de resgate já estão concluídas, acrescentou o Global Times, jornal em língua inglesa do Partido Comunista Chinês (PCC).

As autoridades estão a investigar as causas do acidente, notou ainda a agência Xinhua.