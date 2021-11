O que deveria ter sido uma noite de festa terminou em tragédia. Oito pessoas morreram e centenas ficaram feridas - entre as quais um rapaz de dez anos que este sábado ainda se encontrava em estado crítico - quando, durante a atuação do rapper Travis Scott no festival Astroworld, na sexta-feira em Houston (Texas), uma onda de multidão começou a esmagar os fãs que estavam nas primeiras filas.