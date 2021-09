O candidato do SPD Olaf Scholz fala de "grande sucesso" e nas eleições deste domingo na Alemanha e, na sede do seu partido em Berlim, apresentou-se aos jornalistas como "o próximo chanceler alemão".

De acordo com as primeiras projeções, os Social-Democratas vencem as eleições legislativas, mas os Conservadores dizem que têm condições para disputar a formação do próximo Executivo.