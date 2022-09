Oligarca russo encontrado morto em Vladivostok

O diretor administrativo da Corporação para o Desenvolvimento do Extremo Oriente e do Ártico, Ivan Pechorin, de 39 anos, foi encontrado morto esta segunda-feira, perto da ilha de Russk, em Vladivostok, na Rússia.

De acordo com o jornal Pravda, a administração de Vladivostok revelou que o empresário russo se afogou na noite de sábado. O incidente ocorreu quando Ivan Pechorin e um grupo de amigos faziam um passeio de barco no mar do Japão. Segundo uma testemunha ocular, os passageiros chegaram a bordo já embriagados e o oligarca terá decidido nadar antes do início da viagem.

No entanto, o capitão não estava contente com a ideia, uma vez que não queria ir para o mar antes de escurecer, adianta o Pravda. Apesar dos pedidos dos pedidos do capitão para não o fazer, acredita-se que Pechorin terá ficado sentado no convés dianteiro do barco e caiu ao mar 40 minutos depois de a viagem ter iniciado. Apesar dos esforços das equipas de resgate, o corpo de Ivan Pechorin só foi encontrado dois dias depois.

Num comunicado, publicado esta segunda-feira, a empresa da qual Ivan era diretor lamenta a sua morte: "A morte de Ivan é uma perda irreparável para amigos e colegas, uma grande perda para a corporação. Oferecemos as nossas sinceras condolências à família e amigos".

Ivan Pechorin é já o nono empresário russo a morrer por alegado suicídio ou em acidentes com contornos misteriosos desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia. Seis mortes estão associadas às duas maiores empresas de energia da Rússia, sendo que quatro têm ligação com a Gazprom, a maior empresa de combustíveis do país e outras duas estão relacionadas à Lukoil, uma firma privada de petróleo e gás.