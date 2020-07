OMS diz que surtos e aumento de casos de coronavírus na Europa foram causados pelos mais jovens

O diretor regional da Organização Mundial de Saúde para a Europa, Hans Kluge, afirmou esta quarta-feira que os surtos registados atualmente no continente europeu podem estar relacionados com o aumento de jovens infetados com o coronavírus.Numa entrevista ao programa Today da Rádio BBC 4, Kluge sublinhou que os surtos localizados e o ressurgimento de casos "é uma consequência da mudança do comportamento humano".O diretor regional da OMS informou que o organismo está a receber relatórios de várias autoridades de saúde sobre "uma proporção maior de novas infeções entre os jovens", o que cria uma ligação ao número de novos casos."Têm uma responsabilidade para com eles próprios, para com os pais, os avós e para com as comunidades", afirmou Kluge.