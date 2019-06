Onda de calor chega à Europa com temperaturas a rondar os 40 graus. Portugal escapa com temperaturas amenas

Os próximos dias serão de muito calor, com temperaturas a rondar os 40 graus, mas desengane-se se achou que seria em Portugal. Uma onda de calor está prestes a passar pela Europa, chegando mesmo a atingir os nossos 'vizinhos' espanhóis.



Segundo as previsões metereológicas, já a partir de quarta-feira, uma onda de "calor intenso" vinda de África chega a Espanha, passando depois por França, Alemanha e Suíça. Estes quatro países serão os mais afetados.





Já foram emitidos alertas e algumas cidades implementaram planos de emergência para ajudar os moradores a lidar com o calor, especialmente aqueles que não têm ar condicionado em suas casas.

Em França, a presidente da Câmara Municipal de Paris, Anne Hidalgo, ativou um plano de ação contra a onda de calor, e a ministra da saúde do país, Agnes Buzyn, alertou que hospitais e casas de repouso devem estar preparados.





This 9-day temperature anomaly forecast shows where the #heatwave will be most intense. France looks to bear the brunt with air temperatures often more than 15 °C above where they should be. pic.twitter.com/vbjPoEIRyI