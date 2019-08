ONU alerta para nova vaga de terrorismo na Europa

A Organização das Nações Unidas emitiu um alerta a nível europeu para a possibilidade de uma nova vaga de terrorismo na Europa até ao final do ano.Em comunicado, a ONU declarou que a recente pausa da violência internacional pode estar prestes a acabar, uma vez que o terrorismo do Daesh não desapareceu completamente e coloca a Europa em estado de risco elevado.A preocupação recai sobre os mais de 30 mil migrantes que se juntaram ao Daesh, levando as Nações Unidas a acreditar que "uns poderão juntar-se à Al-Qaeda ou outros grupos terroristas" e outros ainda podem acabar como cabecilhas "radicalistas". Por outro lado, o ambiente no interior das cadeias localizadas no Médio Oriente é outro fator apresentado pelo relatório da ONU, o que deixa em alerta os países europeus. A crescente radicalização dos detidos afetados pela "pobreza, marginalização, frustração, baixa autoestima e em ambiente de violência" pode igualmente constituir uma alavanca para a renovação do Daesh.O relatório mostra ainda que os programas de desradicalização dos terroristas detidos não são completamente eficazes, pelo que os homens que combateram pelo Daesh durante longos períodos de tempo ainda são considerados perigosos e prováveis reincidentes. A ONU acredita que, apesar da derrota do EI na Síria e no Iraque, em março deste ano, num ataque levado a cabo pelos EUA, o grupo terrorista está a "adaptar-se, a consolidar-se e a criar condições para um eventual ressurgimento".O relatório apresentado pela ONU, que é liderada por António Guterres, tem como base os valores fornecidos pelos serviços de inteligência dos Estados-Membros das Nações Unidas, que estimam que cerca de seis mil cidadãos europeus tenham viajado para o Iraque e para a Síria, com o objetivo de se juntar a grupos extremistas. Estima-se que cerca de um terço desses cidadãos tenha morrido, enquanto outro terço dos terroristas tenha viajado para outros locais problemáticos ou estejam detidos; os restantes voltaram para o país de origem, foram detidos mas podem ter de ser libertados no decorrer do próximo ano.ano em que ocorreram os últimos atentados terroristas na Europa.Estima-se que ainda existam entre 2500 e 4000 membros ativos do Daesh no Afeganistão, que detêm uma grande capacidade de conseguir financiamento para as futuras atividades terroristas do grupo.No caso da Al-Qaeda, a morte do filho do histórico fundador Osama bin Laden, Hamza bin Laden, anunciada esta semana, não teve o impacto esperado pela comunidade internacional no grupo extremista, que mantém uma permanência forte no Norte e Centro do continente africano.