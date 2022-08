ONU na Líbia pede "cessação imediata das hostilidades"

A missão especial das Nações Unidas na Líbia (UNSMIL) apelou hoje à "cessação imediata das hostilidades" entre milícias rivais em bairros residenciais na capital, que provocaram pelo menos sete mortos e 31 feridos desde a noite de sexta-feira.

"As Nações Unidas na Líbia estão profundamente preocupadas com os confrontos armados em curso, incluindo os bombardeamentos indiscriminados médios e pesados, em bairros de população civil em Tripoli, que alegadamente estão a causar vítimas civis e danos a instalações civis, incluindo hospitais", afirmou a organização, em comunicado.

Os confrontos entre as forças de Haitham Tajouri, que apoiam o executivo de Fathi Bashagha - sedeado em Sirte -, e as de Imad Trabelsi, em defesa do chefe do Governo de Unidade Nacional (GUN), Abdulhamid Dbeiba - radicado em Tripoli -, desencadeou um novo episódio violento na noite passada, que incluiu os disparos de projéteis em áreas povoadas.