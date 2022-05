11 mortos em ação policial em favela do Rio de Janeiro

Onze pessoas foram mortas esta terça-feira durante uma operação policial na favela Vila Cruzeiro, na zona norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro. A ação foi desencadeada pelo BOPE, o temido Batalhão de Operações Policiais Especiais, cujos agentes invadiram a favela ainda antes do amanhecer, perto das quatro horas da madrugada.

Das 11 vítimas fatais confirmadas até ao meio-dia local, 16 horas em Lisboa, 10 eram alegadamente traficantes de droga e a outra era uma mulher de 41 anos que não tinha nada a ver com a ação. De acordo com a polícia, essa vítima era moradora da favela vizinha à Vila Cruzeiro, a favela da Chatuba, e foi atingida por uma bala perdida disparada não se sabe se por polícias ou por criminosos na favela ao lado durante a ação, na qual os dois lados usaram potentes armas de guerra.

O BOPE justificou a necessidade da operação afirmando ter detetado uma excecional movimentação de traficantes do Comando Vermelho na Vila Cruzeiro e a presença no local de criminosos de outras favelas do Rio de Janeiro que se tinham escondido ali. A ação teria, segundo as autoridades, a intenção de capturar esses criminosos, mas até à citada hora ninguém havia sido preso e o número de mortos superava claramente o razoável para uma operação desse tipo.

Para mostrar comprovar como os traficantes mortos eram perigosos, a polícia exibiu à imprensa parte do armamento supostamente apreendido com as vítimas, nomeadamente fuzis de guerra, cujos projéteis podem atingir o alvo a mais de dois quilómetros de distância, pistolas automáticas e granadas. De acordo com a Defensoria Pública, no entanto, a operação do BOPE usou violência excessiva e desnecessária, e parece ter procurado eliminar e não prender os suspeitos.

Em maio do ano passado, uma outra operação policial, a mais sangrenta da história do Rio de Janeiro, deixou 28 pessoas mortas na favela do Jacarezinho. Dessas, uma vítima era um agente da polícia atingido ao início da invasão policial à favela e as outras 27 eram supostos criminosos, que investigações posteriores mostraram terem sido, na sua maioria, executados à queima-roupa, muitos deles desarmados e de costas.