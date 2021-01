Opositor russo Alexei Navalny fica em prisão preventiva

O opositor russo Alexei Navalny foi esta segunda-feira colocado sob prisão preventiva por 30 dias, até ser julgado por violação da pena suspensa ditada em 2014 num julgamento por alegado desvio de fundos. A detenção mereceu críticas internacionais, lideradas pela ONU, a União Europeia (UE) e os EUA, que pedem a libertação imediata do mais destacado crítico de Putin.









A decisão de manter Navalny detido até 15 de fevereiro foi tomada numa audiência realizada à pressa e vedada à imprensa internacional. Navalny classificou o processo como uma “farsa da Justiça”. Num vídeo divulgado pouco depois de ouvir a decisão do juiz, apelou aos apoiantes para saírem à rua: “Não por mim, mas por vós próprios e pelo vosso futuro.”

No dia 29, Navalny será de novo julgado para saber se a pena suspensa de três anos e meio de prisão por desvio de fundos se torna prisão efetiva.





Navalny foi detido no domingo em Moscovo, quando chegava da Alemanha, onde esteve em tratamento desde agosto de 2020, depois de ser envenenado com novichok, num ataque imputado ao Kremlin. O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, acusou a Rússia de tentar silenciar os críticos do regime e o PM britânico, Boris Johnson, afirmou: “Em vez de acusar Navalny, Moscovo devia explicar a utilização de uma arma química em solo russo.”