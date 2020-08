Os médicos russos que analisaram o principal rosto da oposição na Rússia, Alexeï Navalny, garantem que não há qualquer vestígio de veneno no seu corpo."Nenhum veneno foi identificado no sangue ou na urina, não há vestígios dessa presença", disse o vice-diretor do hospital onde Navalny está internado em estado crítico.Alexeï Navalny é o principal rosto da oposição a Vladimir Putin, o presidente russo.