Organismo multicelular sobrevive congelado mais de 24 mil anos

Para examinar o processo, os cientistas que participaram do estudo congelaram e descongelaram dezenas de animais num laboratório. A datação por radiocarbono do rotífero bdeloide determinou que a idade do espécime estava entre 23.960 e 24.485 anos.



Este é um dos animais mais resistentes às mudanças climáticas e à radiação, avança o New York Times. A espécie é resistente a baixos níveis de oxigénio, alta acidez e anos de desidratação.