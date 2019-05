Outra barragem em risco de ruir no Brasil

O Brasil pode viver este domingo uma nova tragédia com uma barragem de resíduos. O alerta foi feito pela própria mineradora Vale, antiga Vale do Rio Doce, proprietária da barragem.De acordo com a empresa, vários técnicos detetaram movimentações atípicas e perigosas na Barragem Superior Sul, no complexo da Mina Gongo Soco, em Barão de Cocais, estado de Minas Gerais.Ainda segundo a Vale, se os movimentos de resíduos continuarem ao ritmo dos últimos dias, cerca de quatro centímetros por dia, a barragem não suportará a pressão e pode romper-se entre amanhã e o próximo sábado, dia 25.Como centenas de pessoas que moravam perto da barragem foram retiradas em fevereiro, após os primeiros sinais de risco, não deverá dar-se uma tragédia como as ocorridas noutras barragens de Minas Gerais, a de Brumadinho, que colapsou em janeiro, deixando mais de 300 mortos, e a de Mariana, que ruiu há três anos e fez 19 mortos.Mas um desastre ambiental é quase inevitável.Após o alerta, o Ministério Público determinou que a empresa retire mais habitantes de áreas de risco, garantindo-lhes, como às já retiradas, alojamento, alimentação, médicos e psicólogos, que mantenha avisos no local e também na rádio e jornais, e que monte postos de acolhimento permanentes em Barão de Cocais e cidades vizinhas.