Pacote de iogurte aberto nos Jogos Olímpicos de 1976 encontrado em praia espanhola

Maite Mompó, ambientalista espanhola, encontrou um pacote de iogurte consumido nos Jogos Olímpicos de 1976, realizados em Montreal, Canadá, numa praia espanhola. Esta alertou para a urgente necessidade de se abolir o fabrico do plástico.Enquanto limpava uma praia, a ambientalista deu de caras com o pacote de iogurte com mais de 44 anos de existência. Esta afirmou que a embalagem lhe chamou à atenção por ser da marca Yoplait.A marca em questão deixou de ser vendida no território espanhol em 2001 e, após verificar o pacote, reparou que este dizia "Fornecedor Oficial dos Jogos Olímpicos de Montreal, 1976".Em 2016 um pacote da mesma marca já havia sido encontrado numa outra praia espanhola. Mompó considera que os humanos são responsáveis pelo que a mesma caracteriza como um 'ecocídio', em troca do conforto humano.Os microplásticos são um problema que, para Maite Mompó, deve ser resolvido. De acordo com a, os seres humanos ingerem 50.000 partículas de microplásticos anualmente.