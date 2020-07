Pai amputa órgão genital do filho ao tentar circuncisão em Angola

Um homem amputou o órgão genital do seu filho, de dois anos, ao tentar realizar a circuncisão, no município da Humpata, província angolana da Huíla, informaram esta quinta-feira as autoridades sanitárias locais.

Segundo o médico urologista Raciel Pedangulo, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, a criança foi encaminhada para o hospital central do Lubango, capital da Huíla, onde se encontra internada e inspirando cuidados a sua situação.

Raciel Pedangulo disse que está a ser preparada uma cirurgia para evitar males maiores, nomeadamente a fibrose da uretra.

"Como é lógico a pele tende a cicatrizar. Começa a fechar a uretra e dificulta o processo de urina da criança, por isso temos de o levar ao bloco operatório", explicou o especialista.

Em Angola, a circuncisão masculina, método de remoção do prepúcio do pénis, é cultural e geralmente efetuada na época fria, contudo, são muitos os acidentes registados nestas operações, a maior parte realizadas fora das unidades sanitárias e sem a segurança necessária.

De acordo com informação disponibilizada pela polícia local, nos últimos dois anos foram detidos seis falsos enfermeiros, que devido a cirurgias malsucedidas causaram danos irreparáveis a menores.