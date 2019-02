Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai cumpre último desejo e morre três horas depois de conhecer filha recém nascida

Homem lutava contra um tumor cerebral há quatro anos.

12:36

Brett Kinloch, um pai britânico de 31 anos, morreu após uma luta de quatro anos contra um tumor no cérebro. O homem cumpriu um último desejo antes de morrer, assistiu ao nascimento da sua terceira filha.



A morte trágica de Brett Kinloch aconteceu no mesmo dia em que a mulher, Nicola, entrou na sala de partos para o nascimento do terceiro filho.



Nicola, também com 31 anos, diz que as coisas podiam ter sido piores. "Podia ter nascido 24 horas depois", diz a mãe.



O homem lutava contra um tumor há quatro anos. O prognóstico inicial dos médicos apontava para apenas 12 meses de vida.



No último natal, a família recebeu a notícia de que o tumor de Brett se tinha tornado mais agressivo, após longos tratamentos que tinham atenuado a progressão da doença.



Foram informados que o tumor estava a alastrar-se para uma zona impossível de operar. A condição de Brett deteriorou-se e acabou por morrer.