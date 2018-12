Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Troca de exames leva a diagnóstico de tumor

Mulher pediu cópia de um exame que tinha realizado, mas deram-lhe o relatório de outro doente.

Por Francisca Genésio | 09:33

Uma paciente foi diagnosticada com um tumor cerebral, no ano passado, devido a uma troca de exames. Em julho de 2016, a mulher solicitou ao Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB), na Covilhã, a cópia de um relatório de uma ressonância magnética que tinha realizado em 2016 e que se encontrava no seu processo clínico.



A 16 de janeiro do ano passado, deslocou-se ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra para mostrar o resultado. Na consulta, foi-lhe dito que o resultado do exame nada tinha que ver com o diagnóstico de esclerose múltipla e que era observável "uma lesão grave no cérebro, um tumor".



Três dias depois, deslocou-se ao CHCB e foi informada, por uma neurologista, de que o exame não era seu. "Deram-me o exame de outra pessoa", pode ler-se na reclamação apresentada pela paciente e que motivou uma análise por parte da Entidade Reguladora da Saúde (ERS).



Em resposta à denúncia, o CHCB atribui a ‘culpa’ ao prestador de serviços que terá realizado o exame. Perante a análise, a ERS recomenda ao hospital que garanta "o permanente cumprimento dos procedimentos internos sobre execução de exames, elaboração, rotulagem e registo dos respetivos relatórios".



PORMENORES

Hospital de Santarém

A ERS recomendou ao hospital de Santarém que adote medidas para prevenir a ocorrência de quedas, na sequência do caso de uma mulher que sofreu ferimentos graves após cair do primeiro andar deste hospital.



Morte por falha na triagem

Uma mulher de 68 anos morreu devido à rutura de um aneurisma, depois de ter esperado três horas para ser transferida do Centro de Saúde de Moimenta da Beira para o hospital de Viseu e daí para Coimbra. Na deliberação sobre o caso, a ERS confirma que existiu uma "falha informática" na triagem.