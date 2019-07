Pai de Avicii quebra silêncio e acredita que a morte do filho não foi planeada

Mais de um ano depois da morte de Avicii, o pai do DJ continua a afirmar que o filho não se suicidou. Em entrevista à CNN, nesta quarta-feira, dia 3, Klas Bergling quebrou o silêncio e expôs a sua interpretação em relação à morte do filho.

O músico tinha 28 anos quando foi encontrado morto num quarto de hotel em Mascate, capital de Omã. Apesar de os exames ao corpo do artista terem revelado que ele decidiu pôr termo à própria vida, esta versão nunca foi aceite pela família, principalmente pelo pai.

Klas Bergling, entendeu que havia muitos fatores na vida do artista que o podiam ter levado a cometer suicído mas continua sem perceber o porqueê. "A nossa teoria é que ele nunca planeou o suicídio. Muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo, por assim dizer, e deixaram-no fora do controlo dele", explicou o pai.

Na mesma entrevista, Klas Bergling recordou alguns momentos que passou com o filho e confessou ainda que lhe costumava ligar nos maus momentos. "Nós conversávamos muito (sobre) o que ele pensava sobre a vida, sobre meditação, sobre amor… tivemos longas conversas, muitas vezes de uma hora ou mais", lembrou.

"Como DJ e artista, ele precisava de fazer várias coisas que não queria e isso exigia muito dele. As viagens, as esperas em aeroportos, as noites longas…", salientou o pai.



O produtor Albin Nedler avançou ao jornal The New York Times, que Avicii tinha deixado para trás uma grande quantidade de músicas quase todas terminadas.

Em junho deste ano, foi lançado o álbum "Tim" com as últimas músicas produzidas pelo DJ antes da sua morte.