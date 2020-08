Pai de homem negro baleado nos EUA por polícia diz que filho está paralisado da cintura para baixo

O pai do homem negro que foi baleado no domingo, alegadamente pelas costas, pela polícia de Kenosha, no estado norte-americano do Wisconsin (centro-oeste), afirmou esta terça-feira que o filho está paralisado da cintura para baixo.

Em declarações ao jornal Chicago Sun-Times, citadas pelas agências internacionais, o pai de Jacob Blake afirmou que foi informado que o seu filho foi baleado oito vezes.

O progenitor de Jacob Blake, que se encontra hospitalizado, afirmou que o filho tem "oito buracos" no corpo e que está paralisado da cintura para baixo, acrescentando que neste momento os médicos não sabem se a paralisia será permanente.