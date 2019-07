Pai mata filho à facada durante visita parental e suicida-se em Espanha

David SO, de 39 anos, matou o próprio filho de 10 anos à facada, suicidando-se de seguida em sua casa em Beniel, Murcia, Espanha. O caso ocorreu esta quinta-feira.O homicida tinha sido condenado a uma pena suspensa, no início de junho por quebrar uma ordem de restrição que o obrigava a estar longe da sua ex-mulher, Elena, que já o tinha acusado de violência doméstica e coerção.As autoridades locais foram alertadas por volta das 20h30 de quinta-feira de que uma criança não tinha sido entregue à mãe no horário estabelecido.A polícia de Beniel deslocou-se de imediato à morada do pai do menino e quando chegaram ao local verificaram que a porta estava trancada, pelo que pediram a um serralheiro para abrir. Foi então que viram o corpo da criança no chão entre a casa de banho e o corredor, envolto numa enorme poça de sangue. Na cozinha estava o cadáver do pai, que se tinha enforcado.David e Elena foram casados e tiveram dois filhos. Para além do mais novo, que acabou por morrer às mãos do pai, o ex-casal tem ainda um filho adolescente, prestes a atingir a maioridade. Os dois moravam em Beniel, a cerca de 100 metros um do outro.Os menores moravam ambos com a mãe, que tinha acordado com o ex-companheiro um regime de visitas que ainda não tinha sido formalizado pelo Tribunal. David podia estar com os meninos às terças e às quintas-feiras.De acordo com alguns vizinhos do homicida, citados pela imprensa espanhola, este andava muito "nervoso e fora de controlo" nos últimos dias. Um familiar distante contou ainda que este sofria de cancro.O caso está a ser investigado pela polícia espanhola que abriu um processo pelo crime de homícidio.