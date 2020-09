Pai drogado rebola para cima de bebé na cama e criança morre sufocada

Um pai sufocou, ao que tudo indica, acidentalmente, o filho de quatro meses depois de o esmagar enquanto dormia na mesma cama. A criança acabou por morrer.De acordo com o jornal Mirror, tudo aconteceu quando o pai se deitou entre os dois filhos depois de ter fumado canábis. Brooklyn acabou por encontrar o filho na cama pelas 5h55, sem reação e com sangue à volta do nariz.Foram ativados os meios de socorro para o local. A criança foi ainda transportada para o hospital de Blackpool Victoria Hospital. A autópsia realizada acabou por revelar que Isaac já estava morto há algum tempo.Após uma revista à casa, as autoridades encontraram várias drogas no quarto, junto a um berço. Os exames médicos realizados a Brooklyn revelaram elementos de canábis no seu organismo, mas em doses insuficientes para abrir um processo crime.O pai acabou por ser ouvido pela polícia e confessou que estava "angustiado", sentindo-se culpado pelo sucedido.Apesar da situação, a investigação da polícia de Lancashire determinou que não havia indícios de crime.