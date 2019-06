Pai e filha morrem afogados em busca de um futuro nos Estados Unidos

Uma menina de 21 meses e o pai, de 25 anos, morreram afogados quando tentavam atravessar o rio Grande, no México, para entrar nos Estados Unidos. Valeria morreu agarrada ao pai, Óscar Ramírez, numa imagem que está a correr Mundo e a chocar.De acordo com o jornal mexicano El Salvador, a mãe da menina, Tania, explicou que quem se afogou primeiro foi Valeria. Quando o pai a tentou salvar, foram os dois levados pela corrente da água.A mesma publicação avança que a família saiu de El Salvador no passado dia 3 de abril com o objetivo de procurar uma vida melhor.A mãe de Óscar, Rosa Ramírez, ainda pediu ao filho para que não saíssem do país, mas a família pretendia ir atrás de um futuro melhor para a filha Valeria. Quando tomaram a decisão de sair do país, Óscar e Tania ficaram alojados num abrigo em Tapachula, no México, durante dois meses.A família estava à espera do pedido de asilo nos EUA quando, devido à lentidão do processo, decidiram atravessar o rio por sua conta e risco, juntamente com outros migrantes.Foi na passada segunda-feira que os corpos de Óscar e da filha foram encontrados pelas autoridades junto à berma do rio. As vítimas estavam a ser procuradas desde domingo, dia em que foi dado o alerta do desaparecimento.Apesar de tudo indicar que Óscar e Valeria morreram afogados, a Unidade Geral de Investigação pediu uma investigação para determinar as causas da morte.O presidente do Instituto Tamaulipeco del Migrante em Matamoros, no México, Enrique Cervantes lamentou o sucedido e pediu aos migrantes para não tentarem atravessar as águas do rio Grande, uma vez que a corrente é muito forte e correm perigo de vida.