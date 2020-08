Pai esfaqueia os dois filhos e suicida-se em Espanha. Criança mais velha acabou por morrer

A madrugada deste domingo foi trágica para uma família do município de Cabanes, em Castellón, Espanha. Um pai esfaqueou os dois filhos menores e depois suicidou-se, atirando-se do telhado de casa.O filho mais velho, de apenas 12 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. O mais novo, de 10 anos, está internado em estado grave no Hospital Geral de Castellón.O crime ocorreu cerca das 3h30 da manhã deste domingo, quando o pai esfaqueou os dois menores. Depois, atirou-se do telhado de casa, acabando por morrer.Os serviços de emergência ainda se deslocaram ao local mas já nada havia a fazer, nem pelo pai, nem pelo filho mais velho deste homem.A outra criança, uma menina de 10 anos, está em estado crítico depois de ter sofrido uma facada no peito.