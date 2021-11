Pai mata namorado da filha após descobrir que ele a vendeu para tráfico sexual

A polícia adiantou que, após o sequestro, "Eisenman agrediu a vítima, batendo-lhe na cabeça com um bloco de cimento e esfaqueando-a, causando assim a sua morte". "Após o homicídio, Eisenman dirigiu o veículo até uma área remota no condado de North Spokane e abandonou o carro com o corpo lá dentro", pode ler-se no comunicado das autoridades.



Um homem de 60 anos, John Eisnman, foi preso e acusado de homicídio em primeiro grau por ter assassinado o namorado da filha após descobrir que este a vendeu a uma rede de tráfico sexual. O corpo do jovem de 19 anos foi encontrado no porta-bagagens de um carro em Spokane, no estado norte-americano de Washington, no mês passado.As autoridades locais adiantaram que em outubro de 2020 Eisenman descobriu que a filha menor de idade foi vendida a uma organização de tráfico sexual e que o namorado Aaron foi o responsável pela venda.Em novembro de 2020 o homem de 60 anos sequestrou Aaron, que estava em Airway Heights a cerca de 14 quilómetros de Spokane, amarrou-o e colocou-o no porta bagagens do carro.