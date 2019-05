Pais esquecem recém-nascido dentro de táxi quando regressavam do hospital

Um bebé recém-nascido foi esquecido pelos pais num táxi enquanto dormia. A família em Hamburgo, na Alemanha, estava regressar com a criança do hospital pela primeira vez, quando, distraída, saiu do carro sem o seu novo elemento.



Ao perceberem o esquecimento ainda tentaram perseguir o táxi, mas sem sucesso. A situação tornou-se mais preocupante quando o taxista saiu do carro para almoçar deixando-o estacionado num estacionamento subterrâneo. O motorista não se apercebeu que o bebé estava dentro do carro.







A polícia afirma que os pais alegaram que se tinha tratado apenas de alguns segundos até que o táxi partisse e que entraram em desespero.



O bebé foi devolvido à família e tudo terminou bem apesar do susto.