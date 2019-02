Pais que mantiveram 13 filhos em cativeiro nos EUA confessam crimes de tortura e abuso

David e Louise Turpin, mantinham "Casa dos Horrores". Declaram-se culpados de 14 crimes.

Os pais, David e Louise Turpin, que mantiveram os seus 13 filhos em cativeiro na sua casa na Califórnia, nos Estados Unidos, declararam-se culpados de 14 crimes, incluindo tortura.



Segundo avança a CNN, David e Louise declaram-se culpados de 14 acusações de tortura, abuso e ameaças. A pena de prisão para os pais da "Casa dos Horrores" pode ir de 25 anos a perpétua.



O que se sabe da "Casa dos Horrores"

David e Louise tinham filhos entre 2 e os 29 anos. A situação de horror em que viviam foi descoberta após uma denúncia feita por uma das filhas, de 17 anos, que conseguiu fugir do quarto onde se encontrava fechada e ligou para o número de emergência.



Os irmãos comiam apenas uma vez por dia e só tomavam banho uma vez por ano. Os 13 filhos, que foram encontrados fechados num dos quartos da casa, não podiam ir à casa de banho, sendo que as necessidades eram feitas no chão da divisão em que eram obrigados a viver. Alguns eram inclusive acorrentados durante vários dias como forma de castigo.

O casal, religioso, sempre revelou aos amigos e familiares que tinha muitos filhos porque era essa a vontade de Deus.



O meio-irmão da mulher, Billy Lambert, que falou com a mesma dias antes da detenção, revelou à imprensa que o par estava a ponderar ter mais um filho.